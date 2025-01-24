Единство и стабильность Казахстана: какие задачи стоят перед депутатами от АНК
Два года назад по поручению президента было создано депутатское объединение "Бірлік", включающее 16 членов АНК.
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Депутат Сената Нурия Ниязова рассказала о роли Ассамблеи народа Казахстана (АНК) в разработке и реализации законопроектов, направленных на поддержание внутренней стабильности и развитие многообразия культур в стране, передает BaigeNews.kz.
Два года назад по поручению президента Касым-Жомарта Токаева было создано депутатское объединение для укрепления национального единства и общественного согласия. В рамках этого объединения была зарегистрирована депутатская группа "Бірлік", в состав которой вошли 10 сенаторов и 20 депутатов Мажилиса, из которых 16 являются членами АНК.
"Депутатская группа активно взаимодействует с министерствами и местными исполнительными органами, разрабатывая рекомендации, направленные на улучшение социальной и национальной политики. Ассамблея продолжает воплощать идеологию "слышащего государства", обеспечивая поддержку каждому этносу и содействуя гармоничному развитию всех граждан Казахстана", — рассказала Ниязова.
Она также отметила, что важной задачей депутатов является поддержка власти и укрепление внутренней стабильности через развитие многообразия культур и традиций.
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