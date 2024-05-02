Единство и солидарность - это ключевые ценности, имеющие важное значение для Казахстана – эксперт

Сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Во многих регионах нашей страны происходят беспрецедентные паводки. Самая главная для нас задача – обеспечение безопасности граждан. Об этом заявил Глава государства, выступая на заседании XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана. Он отметил, что Правительство для этого принимает все необходимые меры, выделены соответствующие средства. Свою помощь оказывают крупные компании и представители бизнеса. Также Касым-Жомарт Токаев ещё раз подчеркнул, что приоритетной задачей, стоящей сейчас перед ним как Президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Насколько масштабные задачи стоят перед казахстанцами? Как их эффективно выполнить? И какое место в этой работе отводится Ассамблее? Эти и другие вопросы обсудили с Общественным заместителем председателя АНК СКО Еленой Семидоцких.

- Много поручений на сессии Глава государства дал по ликвидации последствий паводка и усилению гидрологической службы Казахстана. Какие вы могли бы выделить и какие меры, на ваш взгляд, необходимо принять, чтобы задачи поставленные Президентом были чётко исполнены?

На сессии Президент сказал: "Нам предстоит фактически заново выстроить взаимодействие государства и науки, чтобы принимать превентивные меры для борьбы с природными катаклизмами. Мы реорганизуем всю систему управления водным хозяйством, включая такие компании как "Казводхоз" и "Нуринский групповой водопровод"". Одним из основных способов предотвращения серьёзных наводнений является создание дополнительных водохранилищ, поэтому в стране будут построены 20 новых и реконструированы 15 действующих объектов. Эти сооружения послужат для сбережения водных ресурсов, регулирования уровня воды в реках и озёрах, а также они необходимы для предотвращения разрушительных паводков. Для более эффективного мониторинга состояния водных объектов и прогнозирования возможных наводнений в республике необходимо внедрить современные гидрометеорологические технологии и информационные системы. Это позволит оперативно реагировать на угрозы и предупреждать население о возможных наводнениях, минимизируя риски для жизни и здоровья людей. Чтобы обеспечить чёткое исполнение поручений Президента, нужно разработать стратегический план действий, определить ответственных исполнителей и контролировать ход выполнения задач. Важно также учитывать мнение экспертов и специалистов в области гидрологии и строительства водных сооружений для разработки наиболее эффективных решений.

- Мы сократим бюджетные расходы в пользу неотложных задач ликвидации последствий паводков, заявил Касым-Жомарт Токаев. Добавив, что в стране будет введён режим жёсткой экономии госсредств. Как вы оцениваете данную инициативу Президента?

Позиция Президента Касым-Жомарта Токаева по сокращению бюджетных расходов в пользу ликвидации последствий паводков правильна. Ситуация с наводнениями действительно критическая, и помимо физических разрушений, вода принесла много страданий и бед людям, которые потеряли свои дома и остались без жилья. Поддерживаю решение о стремлении сосредоточить ресурсы на решении наиболее важных задач, таких восстановление имущества и инфраструктуры от негативных последствий стихийных бедствий.

- Президент отметил, что во время масштабного паводка в стране, Ассамблея ещё раз показала на деле, что она не декоративная организация, как пытаются утверждать некоторые люди, а эффективный проводник ценностей единства и солидарности нашей нации, важный общественный орган, обладающий конституционным статусом. Какие у вас мысли на этот счёт?

Заявление Президента о роли и значимости Ассамблеи в период масштабных стихийных бедствий, таких как паводок, является важным подтверждением того, что наша организация играет ключевую роль в обеспечении единства, солидарности и помощи в трудные моменты для нации. Во время кризисных ситуаций члены Ассамблеи оказываются на передовой и эффективно координируют усилия по оказанию помощи пострадавшим. АНК первая организовала республиканский штаб и региональные штабы по всем областям, что в свою очередь демонстрирует её готовность и способность действовать оперативно и эффективно в условиях чрезвычайных ситуаций. Масштабная акция "Жүректен жүрекке" по доставке гуманитарной помощи в пострадавшие регионы подчеркивает роль Ассамблеи как платформы для солидарности и поддержки населения в трудные времена. В рамках этой кампании уже направлено свыше 1500 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости. Все эти действия не только помогают пострадавшим, но и строят доверие и сплочённость в обществе, показывая, что такой институт как Ассамблея народа Казахстана готова прийти на помощь гражданам в самых сложных ситуациях. Это является важным фактором для сохранения стабильности и социального благополучия. В целом, участие Ассамблеи в решении кризисных ситуаций подчеркивает её незаменимую роль в поддержании национальной единства и солидарности граждан.

- Глава государства в ходе выступления сделал акцент на единстве и солидарности. Почему именно эти ценности К. Токаев выделил особо?

Единство и солидарность — это действительно ключевые ценности, которые имеют важное значение для нашей республики. В Казахстане эти понятия не только являются основой для сохранения стабильности и процветания общества, но также играют решающую роль в укреплении национальной и социальной гармонии. Единство наших граждан поддерживает мир и сплочённость в обществе, способствует решению коллективных проблем и достижению общих целей. Когда люди стоят вместе и объединяют свои усилия, они способны преодолеть любые трудности и преодолеть различия, стремясь к общему благополучию. Солидарность, в свою очередь, проявляется в готовности помогать друг другу в трудные моменты, в поддержке тех, кто нуждается, в сочувствии и взаимопомощи. Это укрепляет социальную связь в обществе, способствует формированию доверия и уважения между людьми различных культур, вероисповеданий и национальностей.

- Ассамблея будет уделять повышенное внимание вопросам идеологического воспитания молодёжи, резюмировал Глава государства. Как это, по вашему мнению, отразится на развитии организации и страны, в целом?

Молодёжь - это будущее любой страны, и их идеологическое воспитание имеет стратегическое значение для формирования здорового и ответственного общества. Современный мир сталкивается с вызовами и изменениями, и молодёжь нуждается в качественном и гармоничном воспитании, способствующем их развитию как личности и гражданина. Процесс идеологического воспитания должен способствовать формированию нравственных ценностей, патриотизма, гражданской ответственности и уважения к другим. Важно также предоставить молодёжи возможности для самореализации, обучения и участия в общественной жизни, чтобы они могли внести свой вклад в развитие страны и преодоление социальных проблем.

- А что, на ваш взгляд, потребуется от казахстанцев для того, чтобы успешно выполнить задачи, поставленные Президентом в части борьбы с социальными пороками?

Пятёрка социальных пороков, над которыми будет вестись борьба, имеет серьезное воздействие на общественную жизнь и благополучие. Наркомания, игромания, насилие, вандализм и расточительство являются негативными явлениями, которые разрушают семьи, портят здоровье граждан, а также угрожают социальной стабильности. Заявление Главы Государства подчеркивает необходимость системного подхода к формированию здорового общества и будущего страны. Для успешной реализации этих целей необходимо совместное усилие государства, общественности, образовательных учреждений и других институтов.