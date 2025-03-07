  • 7 Марта, 11:56
  • BAIGENEWS

Единственный мужчина в группе устроил сюрприз для девушек на 8 марта

Настоящий джентльмен.

Сегодня, 10:13
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Кадр видео Сегодня, 10:13
Сегодня, 10:13
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Фото: Кадр видео

В Сети появилось трогательное видео, на котором парень из Казахстана поздравляет каждую девушку в группе с Международным женским днем, передаёт BaigeNews.kz.

Молодой человек подготовил особенный сюрприз для своих одногруппниц — он вручил каждой из них по красной розе, а затем подарил шоколадку.

"У нас в группе единственный парень, и посмотрите, как он нас поздравил", — говорится в описании к видео.

Казнет оценил внимание парня к девушкам, отметив, что его поступок — это пример настоящего воспитания и мужской галантности.

Комментарии пользователей буквально переполнены восхищением: "Какой молодец!", "Настоящий джентльмен!" и "Поклон его маме за такое воспитание".

 
 
 
 
 
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Публикация от MEGANEWS.KAZ | KAZAKHSTAN (@meganews.kaz)

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