Единственный мужчина в группе устроил сюрприз для девушек на 8 марта
Настоящий джентльмен.
Сегодня, 10:13
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Сегодня, 10:13Сегодня, 10:13
263Фото: Кадр видео
В Сети появилось трогательное видео, на котором парень из Казахстана поздравляет каждую девушку в группе с Международным женским днем, передаёт BaigeNews.kz.
Молодой человек подготовил особенный сюрприз для своих одногруппниц — он вручил каждой из них по красной розе, а затем подарил шоколадку.
"У нас в группе единственный парень, и посмотрите, как он нас поздравил", — говорится в описании к видео.
Казнет оценил внимание парня к девушкам, отметив, что его поступок — это пример настоящего воспитания и мужской галантности.
Комментарии пользователей буквально переполнены восхищением: "Какой молодец!", "Настоящий джентльмен!" и "Поклон его маме за такое воспитание".
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