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Единое транспортное пространство хотят создать страны тюркского мира – эксперт
Для Казахстана важно сохранить положительную динамику регионального взаимодействия, заявила эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик, комментируя выступление Главы государства Касым-Жомарта Токаева на проходящем в Самарканде саммите jрганизации тюркских государств, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
По её словам, переговоры на высшем уровне ознаменовали собой не только передачу председательства от Турции к Узбекистану, но и подтвердили намерение стран-участниц выйти на новый уровень сотрудничества. Речь, в частности идёт о совершенствовании межгосударственных механизмов реализации транспортной повестки.
"Разработке данного направления кооперации в настоящее время уделяется особое внимание. Так, в конце октября 2022 года состоялось первое совещание глав железнодорожной администрации стран-членов ОТГ, в рамках которого стороны обсудили возможности повышения транзитного потенциала региона и развитие альтернативных транспортных маршрутов", - говорит Лидия Пархомчик.
Она отмечает, что результатом работы министров транспорта ОТГ стала подготовка нормативной базы сотрудничества по развитию международных грузовых перевозок. Между тем, тот факт, что стороны согласовали Программу по транспортной взаимосвязанности тюркских государств, говорит о стремлении стран региона воспользоваться меняющейся геоэкономической ситуацией в Евразии.
"Страны тюркского мира ставят перед собой цель не просто связать свои сухопутные и морские границы с мировыми рынками, но и рассчитывают со временем создать единое транспортное пространство. Соглашения о введении упрощенного таможенного коридора и о международных смешанных перевозках грузов между членами ОТГ должны этому поспособствовать", - считает эксперт.
Примечательно, что после перехода к сотрудничеству в формате Организации, страны-члены получили возможность сфокусироваться на практических аспектах экономического взаимодействия. Фактически, с принятием в ноябре 2021 года программы "Видение тюркского мира - 2040" страны-члены ОТГ стали формировать новую интеграционную повестку. Трансформация из диалоговой платформы в полноценную организацию открыла новые возможности для расширения торговых связей.
"Решение об утверждении Стратегии ОТГ на 2022-2026 годы подтверждает, что страны заинтересованы в повышении динамики торгово-экономических обменов. По итогам 2021 года совокупный объём внутрирегиональной торговли между странами-членами ОТГ составил 21 миллард долларов. Рост по сравнению с 2016 годом составил 89%. Тот факт, что в рамках Саммита поднимались вопросы о выработке совместной стратегии содействия торговле, о создании инвестиционного фонда, а также Банка развития ОТГ говорит о желании укреплять имеющиеся кооперационные связи", - добавила она.
Кроме того, эксперт считает важным обратить внимание на то, что тренд на активизацию партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и транспортно-логистической областях будет только усиливаться.
"Для Казахстана важно сохранить положительную динамику регионального взаимодействия. В данном контексте более активное вовлечение Туркменистана в процессы тюркской интеграции позволяет рассчитывать на углубление сотрудничества между сторонами", - заключила Лидия Пархомчик.
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