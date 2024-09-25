Единение в труде: как "Таза Қазақстан" помогает улучшить жизнь в области Абай

25 сентября в рамках республиканской программы "Таза Қазақстан" в районах области Абай прошли масштабные экологические мероприятия, передаёт BaigeNews. Они не только помогают улучшить экологическую обстановку, навести порядок и чистоту в населенных пунктах, но и сплачивают жителей в общем деле – труде на благо родного края.

На крупные субботники, которые охватили водоёмы, парки, скверы, улицы и дворы, вышли местные жители. Все они неравнодушны к тому, как выглядит их родной край, поскольку твёрдо знают – воспитание экологической сознательности будущих поколений начинается именно сейчас. И программа "Таза Қазақстан" – не просто отличная возможность для этого, но и стимул к тому, чтобы поддерживать чистоту в дальнейшем.

Кроме того, масштабную уборку приурочили и ко Дню труда, который отмечается в Казахстане каждое последнее воскресенье сентября.

В селе Новопокровка Бородулихинского района состоялся субботник, в ходе которого жители и представители местных организаций расчистили русло реки Жура от зарослей камыша, что способствует улучшению водооттока и снижает риск весенних подтоплений.

В акции приняли участие не только местные жители, но и сотрудники бюджетных учреждений, студенты и молодежь. Анатолий Романов, председатель Совета аксакалов Новопокровского сельского округа, подчеркнул важность таких мероприятий для сплочения общества и напомнил, что забота о чистоте родного края — ответственность каждого

"Экологические акции в рамках "Таза Қазақстан" показывают, насколько важно беречь природу и поддерживать чистоту наших населенных пунктов. Вместе мы можем сделать наши города и села комфортнее и красивее. Это очень важное и большое дело для всех нас. Как сказал Глава государства, "Таза Қазақстан" – это ещё и важный политический проект, потому что он объединяет людей и воспитывает в нас экологическое сознание, без которого в дальнейшем нам было бы очень сложно, - отметил он.

Также экологическая акция "Менің өлкем" прошла в районе Мақаншы. В Урджарском районе очищена территория парка "Болашақ".

Особое внимание в рамках программы уделяется благоустройству парков и общественных пространств. В селе Бескарагай завершилось строительство нового Центрального парка. В парке установили детскую спортивную площадку, LED-экран, сцену, теннисный и шахматный столы, беседки, а также высадили 150 сосен и рябин и установили 42 светильника.

Программа "Таза Қазақстан" стала настоящей мобилизацией сил: с начало программы по области в ней приняли участие 100 430 человек, включая представителей 3 626 организаций и учреждений. В работе задействовали 2 087 единиц техники. В результате очищено 99 023 дворов, вывезено на полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) 55 131 тонны мусора.

По всей области убрано 239 парков и скверов, благоустроена территория вокруг 313 памятников, отремонтировано 741 квадратных метра брусчатки. Посажено 135 540 деревьев и 8 622 кустарника. Уборкой охватили 1077 социальных и 2 261 промышленных объекта, а также 934 водоемов, включая искусственные.