Единая система видеонаблюдения появится в Туркестане
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Такая мера позволит повысить раскрываемость правонарушений и снизить уровень преступности, считают депутаты и чиновники, передает корреспондент BaigeNews.
В региональном разрезе, по данным ranking.kz, больше всего правонарушений в отношении детей в Казахстане регистрируется в Туркестанской области. Большая часть – это преступления средней тяжести. Эта ситуация дает повод задуматься о безопасности в городе, которому планируют придать особый статус духовно-культурного центра. О принимаемых мерах рассказали на брифинге в Мажилисе.
"Что касается безопасности, то поднимается вопрос обеспечения видеонаблюдением. Конечно, смарт-сети громко сказано, но единую систему видеонаблюдения города Туркестан намерены обеспечить. С помощью этих видеоматериалов будем вести аналитику", - сообщил вице-министр министерства экономики РК Бауыржан Омарбеков.
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