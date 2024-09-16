  • 16 Сентября, 14:55
  • BAIGENEWS

Единая система видеонаблюдения появится в Туркестане

Сегодня, 14:19
АВТОР
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inform.kz Сегодня, 14:19
Сегодня, 14:19
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Фото: inform.kz

Такая мера позволит повысить раскрываемость правонарушений и снизить уровень преступности, считают депутаты и чиновники, передает корреспондент BaigeNews.

В региональном разрезе, по данным ranking.kz, больше всего правонарушений в отношении детей в Казахстане регистрируется в Туркестанской области. Большая часть – это преступления средней тяжести. Эта ситуация дает повод задуматься о безопасности в городе, которому планируют придать особый статус духовно-культурного центра. О принимаемых мерах рассказали на брифинге в Мажилисе.

"Что касается безопасности, то поднимается вопрос обеспечения видеонаблюдением. Конечно, смарт-сети громко сказано, но единую систему видеонаблюдения города Туркестан намерены обеспечить. С помощью этих видеоматериалов будем вести аналитику", - сообщил вице-министр министерства экономики РК Бауыржан Омарбеков.

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