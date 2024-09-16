Единая система видеонаблюдения появится в Туркестане

Такая мера позволит повысить раскрываемость правонарушений и снизить уровень преступности, считают депутаты и чиновники, передает корреспондент BaigeNews.

В региональном разрезе, по данным ranking.kz, больше всего правонарушений в отношении детей в Казахстане регистрируется в Туркестанской области. Большая часть – это преступления средней тяжести. Эта ситуация дает повод задуматься о безопасности в городе, которому планируют придать особый статус духовно-культурного центра. О принимаемых мерах рассказали на брифинге в Мажилисе.