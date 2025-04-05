Единая система оплаты медпомощи: что изменится для казахстанцев в ОСМС
Первые результаты работы системы в Акмолинской области уже показали, что она эффективна.
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В Казахстане началась реализация Единой системы оплаты медицинской помощи (ЕСОМП), что стало частью плана по улучшению работы обязательного медицинского страхования. В Минздраве РК рассказали о том, что изменится в жизни казахстанцев с нововведением, передаёт BaigeNews.kz.
Внедрение этой системы обсудилм на совещании под председательством помощника Главы государства Тамары Дуйсеновой.
"Новая система уже начала работать в Акмолинской области с марта этого года, а с 1 июля она будет введена в медицинских учреждениях по всей стране. ЕСОМП будет отслеживать, как именно оказываются медицинские услуги, и проверять, что деньги тратятся только на реальную помощь, а не на фиктивные услуги", — отметили в Минздраве.
Главная цель системы — сделать медицинские услуги более прозрачными, исключить необоснованные списания средств и повысить качество обслуживания. Она также будет автоматически выявлять ошибки и нарушения, такие как "приписки", и гарантировать, что за каждую услугу будет оплачено только то, что действительно было сделано.
Первые результаты работы системы в Акмолинской области уже показали, что она эффективна. В ходе проверки было выявлено более 11 тысяч нарушений, включая "приписки", которые будут исправляться.
Кроме того, обсуждали готовность медицинских учреждений к внедрению новой системы, обучение врачей и возможное пересмотрение тарифов на медицинские услуги. В целом, новая система должна сделать финансирование медицинских услуг более справедливым и обеспечить пациентов качественным лечением.
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