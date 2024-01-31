Единая база учета очередности в детсады запущена в двух городах Казахстана

В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности. Проект реализуется в пилотном режиме в двух регионах страны. Об этом сообщает пресс-служба Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, на сегодня проект реализуется в городах Шахтинск и Петропавловск. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране.

Новая модель позволяет выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи.

"Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение. Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через Карту, которая доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности. Родитель, ориентируясь по карте может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям", - говорится в сообщении.

Для удобства жителей проработаны несколько способов подачи заявления: портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы местных исполнительных органов.