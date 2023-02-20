Фото: пресс-службы правительства РК

Постановлением правительства Казахстана Едил Оспан назначен вице-министром просвещения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Оспан родился в 1983 году в Туркестанской области.

Он окончил Международный казахско-турецкий университет имени А.Яссави, Казахский гуманитарно-юридический университет, Эксетерский университет Великобритании (University of Exeter). Имеет ученую степень кандидата юридических наук.

Трудовую деятельность Едил Оспан начал в 2004 году преподавателем колледжа права и экономики города Алматы.

В разные годы работал преподавателем Казахского гуманитарно-юридического университета, старшим преподавателем Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва, ведущим научным сотрудником Академии государственного управления при президенте РК.

В 2007–2010 годы — помощник депутата мажилиса парламента РК.

В 2010–2019 годы — эксперт, инспектор секретариата Ассамблеи народа Казахстана администрации президента РК.

В 2019–2020 годы — заместитель директора Института общественной политики.

В 2020 году — советник министра информации и общественного развития РК.

С ноября 2020 года по февраль 2021 года — заместитель заведующего отделом социально-культурного развития канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2021 года по февраль 2023 года — заведующий отделом социально-культурного развития канцелярии премьер-министра РК.

С февраля 2023 года — заведующий отделом социального развития аппарата правительства.