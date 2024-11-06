ЕБРР выделит более 2 млрд евро на реализацию инфраструктурных проектов в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В ходе двухдневного визита в Казахстан президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Одиль Рено-Бассо встретилась с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и приняла участие в 36-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов. Во время встречи она положительно высказалась об инициативах правительства по улучшению инвестиционного климата в Казахстане и ускорению экономических реформ с целью удвоения ВВП к 2029 году, передаёт BaigeNews.kz.
Подчёркнута важность национального проекта по модернизации энергетического и коммунального секторов Казахстана, в который ЕБРР готов инвестировать не менее двух миллиардов евро в течение следующих пяти лет. Реализация такого амбициозного плана потребует привлечения финансирования как из государственных, так и из частных источников, по линии международных банков развития и применения модели государственно-частного партнёрства (ГЧП).
ЕБРР продолжает оказывать поддержку правительству Казахстана в вопросе декарбонизации экономики, внося вклад в реализацию долгосрочной стратегии, и является крупнейшим инвестором в секторе возобновляемых источников энергии.
Президент ЕБРР отметила важность дальнейших инвестиций в национальную сетевую инфраструктуру для интеграции новых мощностей возобновляемых источников энергии и сообщила, что Банк работает с Казахстанской компанией по управлению электрическими сетями (АО "KEGOC") по реализации проекта "Присоединение Западной зоны".
Банк положительно оценил правила закупок АО "ФНБ "Самрук-Казына" и их транспарентность, что позволило их применить для проекта с АО "KEGOC". ЕБРР продолжит тесное сотрудничество с группой компаний АО "ФНБ "Самрук-Казына" по реализации стратегических инвестиционных проектов и по дальнейшей гармонизации ее практик закупок товаров и услуг с соответствующими правилами Банка и лучшим мировым опытом в данной сфере.
Стороны также обсудили перспективы реализации ряда инвестиционных проектов в различных секторах экономики, включая малый и средний бизнес, финансы, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, медицины, сельского хозяйства, транспортной инфраструктуры и цифровизации.
В этом году ЕБРР более чем удвоил ежегодные инвестиции в Казахстан, которые по итогам 2024 года могут составить более 650 миллионов евро (более 700 миллионов долларов) в рамках 22 проектов.
Самое читаемое
- Вахта в полном одиночестве в горах: как алматинец 27 лет работает мотористом ГЭС
- Важная тема LIVE: На полный ремонт теплосетей СКО потребуется 19 лет
- Важная тема LIVE: Шесть триллионов тенге на дороги сомнительного качества
- Близ Алматы произошло новое землетрясение
- Трамп или Харрис: Как изменятся отношения Казахстана и США после выборов