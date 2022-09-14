ЕБРР поможет Казахстану достичь декарбонизации экономики

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Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провёл встречу с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. Стороны обсудили вопросы участия ЕБРР в проведении новых экономических реформ в Казахстане, планы инвестиций и взаимодействия на 2023 год, а также приоритетные направления сотрудничества на дальнейшую перспективу, передаёт BaigeNews.kz.

Смаилов отметил, что за 30 лет совместно с ЕБРР в различных отраслях экономики удалось реализовать порядка 300 проектов на сумму более 10 миллиардов долларов.

"Правительство проводит масштабные реформы, обозначенные Главой государства, которые направлены на качественную модернизацию экономики. Благодаря им должен быть обеспечен существенный рост благосостояния наших граждан, поэтому мы приветствуем участие и поддержку ЕБРР в этом направлении", – сказал премьер-министр.

Алан Пию отметил, что продолжение действующих и запуск новых проектов в Казахстане является одним из приоритетов ЕБРР.

"Казахстан может на 100 процентов полагаться на ЕБРР. Мы также заинтересованы в том, чтобы помочь вашей стране в достижении декарбонизации экономики к 2060 году. Флагманским проектом в этом направлении мы считаем перевод Алматинской ТЭЦ-2 с угля на газ. Это очень большой и важный проект, в который мы планируем инвестировать существенные средства", - сказал Алан Пию.

Он также заявил о готовности Банка продолжать финансировать развитие возобновляемых источников энергии и другие инфраструктурные проекты в Казахстане.

"Со стороны правительства Казахстана многое делается, поэтому мы готовы разрабатывать и реализовывать более крупные проекты", - подчеркнул Пию.

Подводя итоги встречи, Алихан Смаилов подтвердил заинтересованность правительства наращивать взаимодействие с банком по всем взаимовыгодным направлениям.