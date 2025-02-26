Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 2024 года банк направил на проекты в республике почти 1,4 млрд долларов. За последние три года объём инвестиций банка в стране составил 3,6 млрд долларов. Таким образом, доля проектов в Казахстане продолжает занимать важное место в портфеле банка.

Николай Подгузов отметил, что в 2025 году банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности, уделяя особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений.

В этом году ЕАБР планирует инвестировать в такие социально значимые проекты, как расширение и модернизация ТЭЦ в Центральном и Восточном регионах Казахстана, строительство завода по производству полиэтилена, строительство солнечной электростанции мощностью 545 МВт Алтын Дала.

Премьер-министр отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества, особенно в сферах энергетики, инженерной и коммунальной инфраструктуры.