ЕАБР увеличил финансирование проектов в Казахстане на 40 процентов
Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества.
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Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провёл встречу с председателем правления Евразийского банка развития Николаем Подгузовым. Рассмотрены вопросы сотрудничества в рамках совместных проектов, передаёт BaigeNews.kz.
По итогам 2024 года банк направил на проекты в республике почти 1,4 млрд долларов. За последние три года объём инвестиций банка в стране составил 3,6 млрд долларов. Таким образом, доля проектов в Казахстане продолжает занимать важное место в портфеле банка.
Николай Подгузов отметил, что в 2025 году банк намерен продолжить финансирование ключевых стратегических проектов в сферах энергетики, транспорта и промышленности, уделяя особое внимание внедрению цифровых технологий и инновационных решений.
В этом году ЕАБР планирует инвестировать в такие социально значимые проекты, как расширение и модернизация ТЭЦ в Центральном и Восточном регионах Казахстана, строительство завода по производству полиэтилена, строительство солнечной электростанции мощностью 545 МВт Алтын Дала.
Премьер-министр отметил, что Казахстан заинтересован в дальнейшем расширении сотрудничества, особенно в сферах энергетики, инженерной и коммунальной инфраструктуры.
"Евразийский банк развития является важным партнёром Казахстана. В прошлом году объём инвестиций в нашу экономику вырос почти на 40%. Кредитный портфель банка по Казахстану увеличился до 63,4% от общего объёма. Мы заинтересованы в дальнейшем расширении сотрудничества с банком на взаимовыгодных условиях. Мы также намерены раскрывать потенциал как традиционных, так и новых направлений взаимодействия", — подчеркнул Олжас Бектенов.
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