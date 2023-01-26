ЕАБР намерен инвестировать в Казахстан более миллиарда долларов

Фото: пресс-служба Акорды

Президент Казахстана принял в Астане председателя правления Евразийского банка развития Николая Подгузова, передает BaigeNews.kz. Глава ЕАБР сообщил, что в 2023 году банк намерен инвестировать в Казахстан более 1,1 миллиарда долларов, а также способствовать притоку международных инвестиций в казахстанские проекты, сообщила пресс-служба Акорды.

Среди приоритетных отраслей: транспортная инфраструктура и логистика, промышленность, агропромышленный комплекс, зеленая энергетика и водные ресурсы.

Николай Подгузов отметил, что в прошлом году банк перевыполнил все плановые показатели - объем инвестиций в Казахстан составил 1,2 миллиарда долларов, увеличившись в пять раз по сравнению с 2021 годом.

Касым-Жомарту Токаеву также представили информацию о ходе реализации межстрановых интеграционных проектов. В частности, такие проекты, как строительство железнодорожной линии Аягоз – Бахты и пограничного перехода на казахстанско-китайской границе, а также модернизация водовода Астрахань – Мангышлак.

Кроме того, председатель ЕАБР рассказал президенту о предстоящей встрече Ассоциации институтов развития Азиатско-Тихоокеанского региона (ADFIAP), которая пройдет с 15 по 17 мая этого года в Алматы. Мероприятие соберет более 80 организаций из 40 стран мира, а также международные структуры, профильные министерства Казахстана и региона для обсуждения вопросов инвестиций в экономику нашей страны и ЕАЭС.

Токаев подчеркнул активную роль ЕАБР в интеграционных процессах. По его словам, участие банка в реализации проектов по модернизации и строительству инфраструктуры внесет значительный вклад в экономическое развитие Казахстана.