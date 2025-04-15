Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым. В ходе беседы были подведены итоги совместной работы за 2024 год и определены приоритетные направления на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.

Результаты 2024 года:

Объем инвестиций в экономику Казахстана составил 1,4 млрд долларов;

60% от общего портфеля банка составляют казахстанские проекты;

С начала действия Страновой стратегии на 2022–2026 годы ЕАБР уже досрочно выполнил план по инвестициям на 3,8 млрд долларов.

Планы на 2025 год:

На рассмотрении находятся проекты на сумму свыше 4,5 млрд долларов, из которых более 1 млрд долларов планируется направить на:

модернизацию энергетических объектов;

развитие ВИЭ (возобновляемых источников энергии);

транспорт и логистику;

реконструкцию дорог республиканского значения;

промышленные и инфраструктурные проекты;

цифровизацию.

Николай Подгузов заверил, что банк продолжит поддерживать развитие финансового рынка Казахстана, усиливать взаимодействие с партнерами и международными структурами, а также инициировать собственные международные мероприятия.

Президент Токаев высоко оценил вклад ЕАБР в развитие экономики страны и выразил готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства.

Евразийский банк развития — многосторонний инвестиционный банк, работающий в странах евразийского пространства. Штаб-квартира расположена в Алматы.

По состоянию на 2025 год: