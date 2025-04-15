ЕАБР инвестировал 1,4 млрд долларов в экономику Казахстана в 2024 году
Доля казахстанских проектов в портфеле ЕАБР достигла 60%.
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с председателем правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Николаем Подгузовым. В ходе беседы были подведены итоги совместной работы за 2024 год и определены приоритетные направления на 2025 год, передаёт BaigeNews.kz.
Результаты 2024 года:
- Объем инвестиций в экономику Казахстана составил 1,4 млрд долларов;
- 60% от общего портфеля банка составляют казахстанские проекты;
- С начала действия Страновой стратегии на 2022–2026 годы ЕАБР уже досрочно выполнил план по инвестициям на 3,8 млрд долларов.
Планы на 2025 год:
На рассмотрении находятся проекты на сумму свыше 4,5 млрд долларов, из которых более 1 млрд долларов планируется направить на:
- модернизацию энергетических объектов;
- развитие ВИЭ (возобновляемых источников энергии);
- транспорт и логистику;
- реконструкцию дорог республиканского значения;
- промышленные и инфраструктурные проекты;
- цифровизацию.
Николай Подгузов заверил, что банк продолжит поддерживать развитие финансового рынка Казахстана, усиливать взаимодействие с партнерами и международными структурами, а также инициировать собственные международные мероприятия.
Президент Токаев высоко оценил вклад ЕАБР в развитие экономики страны и выразил готовность к дальнейшему углублению стратегического партнерства.
Евразийский банк развития — многосторонний инвестиционный банк, работающий в странах евразийского пространства. Штаб-квартира расположена в Алматы.
По состоянию на 2025 год:
- В портфеле банка — 305 проектов на сумму 16,5 млрд долларов;
- Ключевые направления: транспорт, "зеленая" энергетика, цифровизация, промышленность и сельское хозяйство.
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