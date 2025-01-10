В Астане стартовали учебно-тренировочные сборы команды Казахстана по дзюдо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Данные сборы являются этапом подготовки к новому сезону.

В рамках УТС спортсмены будут проводить тренировки во Дворце спорта имени Жаксылыка Ушкемпирова.

"В учебно-тренировочном сборе участвуют около 100 мастеров татами. Среди них бронзовый призер Олимпийских игр Гусман Кыргызбаев, бронзовый призер чемпионата мира Абиба Абужакынова, победители турнира Grand Slam Магжан Шамшадин, Нурканат Серикбаев, Галия Тынбаева, а также чемпионы и призеры чемпионата Казахстана 2024 года", - говорится в сообщении НОК РК.

Напомним, бронзовый призер Олимпиады отказалась от казахстанского гражданства.