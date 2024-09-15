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Дзюдоистка Акерке Рамазанова одержала победу в Хорватии

Сегодня, 19:05
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Международная федерация дзюдо Сегодня, 19:05
Сегодня, 19:05
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Фото: Международная федерация дзюдо

В Загребе стартовал заключительный соревновательный день турнира по дзюдо серии Гран-при, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-cлужбу НОК РК.

Казахстан сегодня представляет только Акерке Рамазанова, выступающая в весе свыше 78 килограммов.

Дзюдоистка одержала победу в первой схватке. Она оказалась сильнее Марчелины Вранжес (Хорватия). Во втором раунде ей будет противостоять француженка Корали Хайме.

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