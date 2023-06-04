Дзюдоист-супертяж Ерасыл Кажыбаев принёс Казахстану бронзу в Душанбе

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Супертяж Ерасыл Кажыбаев, выступающий в весе +100 кг, завоевал для Казахстана вторую бронзу на Гран-при по дзюдо в Душанбе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт Шредингера".

Во второй схватке Ерасыл уступил финалисту чемпионата Азии Темуру Рахимову из Таджикистана, поэтому пробивался к медали через утешительный раунд.

Казахстанец победил Азамата Чотчаева из Бахрейна и поляка Каспера Щуровски — с помощью вазари.

Для 28-летнего Кажыбаева эта третья за карьеру медаль на Гран-при — было серебро Марракеша-2019 и бронза Ташкента-2018. На турнирах выше рангом он не брал наград.

Таким образом, Казахстан вошёл в число 27 стран, взявших медали в Душанбе, заняв 13-15 места в командном зачете с ОАЭ и Китаем. Лидером стал Таджикистан — 3+3+1.

Первую бронзу в Душанбе Казахстану принёс Сунгат Жуматкан, выступавший в весе 66 кг.

Гран-при — вторая по силе серия турниров после Гранд Слэма (Большой шлем). В календаре Международной федерации дзюдо на этот год 3 турнира Гран-при и 5 турниров "Большого шлема"

С 16 по 18 июня Астана примет Гранд Слэм. На Qazaqstan Barysy Grand Slam приедут 277 дзюдоистов из 45 стран.