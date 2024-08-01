Дзюдоист Нурлыхан Шархан проиграл вторую схватку на Олимпиаде

Казахстанец Нурлыхан Шархан, выступающий на Олимпиаде в весовой категории 100 кг, уступил узбекистанскому дзюдоисту Музаффарбеку Туробову и не прошёл в четвертьфинал, передаёт BaigeNews.kz.

Борцы встречались на Азиатских играх в Ханчжоу в прошлом году и на чемпионате Азии в Гонконге в этом году, также на всех соревнованиях лидировал Музаффарбек.

Напомним, Нурлыхан впервые участвует в Олимпиаде. В прошлом году он стал бронзовым призёром летних Азиатских игр в Ханчжоу. А Музаффарбек Туробов - чемпион мира (2022), победитель Азиатских игр в Ханчжоу, чемпион Азии (2024).