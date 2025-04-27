Казахстанский дзюдоист Мейирлан Максим завоевал бронзовую медаль на чемпионате Азии в Бангкоке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он поднялся на третью ступень пьедестала в весовой категории до 90 килограммов, одержав победу в схватке за третье место над Умедом Раджабовым из Таджикистана.

Также в этой весовой категории за бронзу боролся Ермахан Ануарбеков, но уступил японскому спортсмену Комею Кавабате.

Таким образом, сборная Казахстана продолжает успешно выступать на турнире, имея в своем активе четыре медали. Ранее "бронзу" также завоевали Галия Тынбаева (до 48 кг), Шерзод Давлатов (до 60 кг) и Бакыт Кусакбаев (до 57 кг).