Казахстанкий дзюдоист Мейирлан Максим потерпел поражение в схватке за третье место на турнире серии Grand Slam в Токио, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он боролся за "бронзу" в весовой категории до 90 килограммов. Противостоял ему Комей Кавабата из Японии.

Мейирлан практически сразу заработал балл, проведя эффективный прием.

Однако менее, чем за минуту до окончания схватки Комей добился досрочной победы - японец успешно сделал удержание.