Дзюдоист Гусман Кыргызбаев стартовал с победы на Олимпиаде-2024

Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев преодолел первый раунд на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сслужбу НОК РК.

Кыргызбаев представляет страну в весовой категории до 66 килограммов. На старте ему противостоял девятый номер мирового рейтинга из Испании Давид Гарсия Торне.

В основное время выявить победителя не удалось. В дополнительное же Кыргызбаева заработал балл, который принес ему победу.

Соперник по следующему раунду определится позже.

Ранее Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом и принёс Казахстану первое "золото", выиграв соревнования в весовой категории до 60 килограммов.