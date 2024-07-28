Дзюдоист Гусман Кыргызбаев стартовал с победы на Олимпиаде-2024
Сегодня, 14:02
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Сегодня, 14:02Сегодня, 14:02
82Фото: пресс-служба Министерства туризма и спорта РК
Казахстанский дзюдоист Гусман Кыргызбаев преодолел первый раунд на Олимпиаде-2024, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-сслужбу НОК РК.
Кыргызбаев представляет страну в весовой категории до 66 килограммов. На старте ему противостоял девятый номер мирового рейтинга из Испании Давид Гарсия Торне.
В основное время выявить победителя не удалось. В дополнительное же Кыргызбаева заработал балл, который принес ему победу.
Соперник по следующему раунду определится позже.
Ранее Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом и принёс Казахстану первое "золото", выиграв соревнования в весовой категории до 60 килограммов.
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