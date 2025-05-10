Дзюдоист Есет Куанов завоевал бронзу на Grand Slam в Астане
Спортсмен завоевал медаль в весовой категории до 74 килограммов.
Сегодня, 17:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
74Фото: НОК
Казахстанский дзюдоист Есет Куанов стал бронзовым призёром престижного международного турнира серии Grand Slam, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен завоевал медаль в весовой категории до 74 килограммов.
В решающей схватке за третье место Куанов встретился с представителем Грузии Михейли Бахбахашвили. Поединок завершился в пользу казахстанца после того, как его соперник получил третье предупреждение, что автоматически означало победу Куанова.
Сегодня же на татами за бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма выступит ещё один представитель Казахстана — Абылайхан Жубаназар.
Самое читаемое
- Его привезли в кузове моей машины – фронтовик из Астаны о том, как война стала для него личной
- Путин передал Токаеву наградной лист отца Президента Казахстана
- Бывшую узницу концлагеря поздравили с 80-летием Победы в Атырауской области
- 80 лет Победе: единственного оставшегося в живых фронтовика поздравили в Хромтау
- Казахстанские дзюдоисты завоевали бронзу на домашнем Grand Slam