Казахстанский дзюдоист Есет Куанов стал бронзовым призёром престижного международного турнира серии Grand Slam, который проходит в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен завоевал медаль в весовой категории до 74 килограммов.

В решающей схватке за третье место Куанов встретился с представителем Грузии Михейли Бахбахашвили. Поединок завершился в пользу казахстанца после того, как его соперник получил третье предупреждение, что автоматически означало победу Куанова.

Сегодня же на татами за бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма выступит ещё один представитель Казахстана — Абылайхан Жубаназар.