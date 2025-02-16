Дзюдоист Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу в Баку
Это единственная медаль Казахстана на этом турнире серии Grand Slam .
Сегодня, 20:14
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Сегодня, 20:14Сегодня, 20:14
122Фото: olympic.kz
Представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев стал бронзовым призёром турнира серии Grand Slam в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он успешно выступил в весовой категории свыше 100 килограммов.
В схватке за третье место Кажыбаев оказался сильнее Сабы Инанеишвили из Грузии.
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