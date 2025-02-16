  • 16 Февраля, 21:01
  • BAIGENEWS

Дзюдоист Ерасыл Кажыбаев завоевал бронзу в Баку

Это единственная медаль Казахстана на этом турнире серии Grand Slam .

Сегодня, 20:14
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 20:14
Сегодня, 20:14
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Фото: olympic.kz

Представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев стал бронзовым призёром турнира серии Grand Slam в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он успешно выступил в весовой категории свыше 100 килограммов. 

В схватке за третье место Кажыбаев оказался сильнее Сабы Инанеишвили из Грузии. 

 

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