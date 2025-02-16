Представитель команды Казахстана по дзюдо Ерасыл Кажыбаев стал бронзовым призёром турнира серии Grand Slam в Баку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он успешно выступил в весовой категории свыше 100 килограммов.

В схватке за третье место Кажыбаев оказался сильнее Сабы Инанеишвили из Грузии.