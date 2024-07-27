Дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на Олимпиаде-2024
Сегодня, 13:31
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Сегодня, 13:31Сегодня, 13:31
76Фото: Сали Сабиров/olympic.kz
На Олимпиаде в Париже разыгрывают два комплекта медалей в дзюдо. Первым на татами от Казахстана вышел Елдос Сметов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу НОК РК.
Он бьётся за свою третью олимпийскую награду в весовой категории до 60 килограммов.
В стартовой схватке ему противостоял Торнике Чакадуа (Нидерланды). Сметов одержал победу (соперник получил три предупреждения) и в следующем раунде встретится с Дильшотом Халматовым из Украины, который в дополнительное время выиграл у Достона Рузиева (Узбекистан).
Добавим, что чуть позже в борьбу за медали вступит Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).