Дзюдоист Елдос Сметов стартовал с победы на Олимпиаде-2024

На Олимпиаде в Париже разыгрывают два комплекта медалей в дзюдо. Первым на татами от Казахстана вышел Елдос Сметов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прес-службу НОК РК.

Он бьётся за свою третью олимпийскую награду в весовой категории до 60 килограммов.

В стартовой схватке ему противостоял Торнике Чакадуа (Нидерланды). Сметов одержал победу (соперник получил три предупреждения) и в следующем раунде встретится с Дильшотом Халматовым из Украины, который в дополнительное время выиграл у Достона Рузиева (Узбекистан).

Добавим, что чуть позже в борьбу за медали вступит Абиба Абужакынова (до 48 килограммов).