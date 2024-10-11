Дзюдоист Даурен Суюкенов принёс Казахстану вторую "бронзу" в Абу-Даби
Сегодня, 19:34
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Сегодня, 19:34Сегодня, 19:34
117Фото: Федерация РК по дзюдо
Казахстанец Даурен Суюкенов, выступающий за команду Казахстана по дзюдо, стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
В схватке за третье место он оказался сильнее своего соотечественника Магжана Шамшадина.
Суюкенов завоевал "бронзу" в категории до 50 килограммов. Отметим, что его награда стала для Казахстана второй на этом Grand Slam. Ранее третье место заняла Абиба Абужакынова в весе до 48 килограммов.
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