Дзюдоист Даурен Суюкенов принёс Казахстану вторую "бронзу" в Абу-Даби

Казахстанец Даурен Суюкенов, выступающий за команду Казахстана по дзюдо, стал бронзовым призером турнира серии Grand Slam в ОАЭ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В схватке за третье место он оказался сильнее своего соотечественника Магжана Шамшадина.

Суюкенов завоевал "бронзу" в категории до 50 килограммов. Отметим, что его награда стала для Казахстана второй на этом Grand Slam. Ранее третье место заняла Абиба Абужакынова в весе до 48 килограммов.