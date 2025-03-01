В столице Узбекистана продолжается международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. До финального блока соревнований дошёл казахстанец Абылайхан Жубаназар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма.

В утешительном раунде Жубаназар выиграл у Тимо Кавелиуса из Германии.

В схватке за третье место казахстанцу будет противостоять японец Сотаро Фудживаро.