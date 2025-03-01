Дзюдоист Абылайхан Жубаназар поборется за "бронзу" на Grand Slam в Ташкенте
Он дошёл до финала.
Сегодня, 16:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:16Сегодня, 16:16
33Фото: НОК РК
В столице Узбекистана продолжается международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. До финального блока соревнований дошёл казахстанец Абылайхан Жубаназар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Спортсмен поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма.
В утешительном раунде Жубаназар выиграл у Тимо Кавелиуса из Германии.
В схватке за третье место казахстанцу будет противостоять японец Сотаро Фудживаро.