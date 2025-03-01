  • 1 Марта, 16:30
  • BAIGENEWS

Дзюдоист Абылайхан Жубаназар поборется за "бронзу" на Grand Slam в Ташкенте

Он дошёл до финала.

Сегодня, 16:16
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 16:16
Сегодня, 16:16
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Фото: НОК РК

В столице Узбекистана продолжается международный турнир по дзюдо серии Grand Slam. До финального блока соревнований дошёл казахстанец Абылайхан Жубаназар, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Спортсмен поборется за бронзовую медаль в весовой категории до 81 килограмма. 

В утешительном раунде Жубаназар выиграл у Тимо Кавелиуса из Германии.

В схватке за третье место казахстанцу будет противостоять японец Сотаро Фудживаро. 

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