Джокович выиграл Australian Open-2023 и вернул звание первой ракетки мира

Фото: championat.com

Новак Джокович забрал титул Australian Open-2023, став десятикратным чемпионом турнира в Австралии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Сhampionat.

В финале серб обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 6:3,7:6,7:6 и забрал два миллиона долларов призовых.

Для Джоковича этот финал стал десятым на Открытм чемпионате Австралии, а для Циципаса — первым в карьере. Разница в возрасте между финалистами составляет 11 лет. Когда Новак играл в своём первом Australian Open в 2005 году, Стефаносу было всего шесть лет.

35-летний Новак Джокович уже давно носит неофициальное звание теннисного короля Австралии. Здесь сербу нет равных. Он уже побил практически все возможные рекорды.

У него в активе девять побед на АО и самая продолжительная серия выигранных матчей. Она началась в 2019 году и к нынешнему финалу с Циципасом достигла 27 матчей. Так, Новак обошёл предыдущую рекордсменку АО в одиночном разряде Монику Селеш – 26 (1991–1999).

Далее следуют Андре Агасси – 25 (2000–2004), Мартина Хингис – 25 (1997–2000) и предыдущее достижение Новака – 22 (2011–2014). Для

Джоковича это уже 33-й финал "Шлема" в карьере, что считается рекордом среди мужчин.

Так Новак догнал Серену Уильямс – у которой тоже 33 финала. Больше лишь у Крис Эверт – 34.