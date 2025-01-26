Бывшему президенту США Джо Байдену было присвоено звание "Мастера-масона" в Ложе свободных и принятых масонов Южной Каролины, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Haberler.com

Согласно объявлению на сайте Конференции великих мастеров, Байден был награжден званием "Мастера-масона и полного уважения" 19 января в "Самой почетной Ложе Принца Холла" свободных и принятых масонов штата Южная Каролина.

В объявлении, подписанном великим мастером масонов Виктором С. Мэйджором, говорится, что Байдену было присвоено членство "за его исключительные услуги Соединенным Штатам Америки".

Прием Байдена в масонство, известного как католик, вызвал в американских СМИ комментарии о том, что он "может столкнуться с отлучением". Согласно решению Католической церкви 1983 года, те, кто участвует в масонсве, которое включает в себя тайные ритуалы и традиции, "должны быть отлучены напрямую".

Масонство, названное в честь своего основателя, согласно информации на официальных сайтах, известно как историческая черная масонская ложа, основанная освобожденными африканскими рабами в 1775 году. По данным сайта Masonicfind, до Байдена в США было 15 масонов-президентов, среди которых были Джордж Вашингтон, Эндрю Джексон, Теодор Рузвельт, Гарри С. Трумэн и Джеральд Р. Форд.