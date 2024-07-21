Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки
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Действующий глава США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента, передаёт BaigeNews.kz.
По его словам, несмотря на выход из предвыборной гонки, он останется на посту до конца своего срока.
"Для меня было величайшей честью быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны мне нужно уйти отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца срока моих полномочий", – отмечается в тексте обращения Байдена к американцам.
Он выразил признательность американскому народу за веру и доверие, которые он ему оказал.
Байден предложил выбрать кандидатом от Демократической партии США вице-президента Камалу Харрис.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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