Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки

Действующий глава США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, несмотря на выход из предвыборной гонки, он останется на посту до конца своего срока.

"Для меня было величайшей честью быть вашим президентом. И хотя я намеревался добиваться переизбрания, я считаю, что в интересах моей партии и страны мне нужно уйти отставку и сосредоточился исключительно на выполнении своих обязанностей президента до конца срока моих полномочий", – отмечается в тексте обращения Байдена к американцам.

Он выразил признательность американскому народу за веру и доверие, которые он ему оказал.

Байден предложил выбрать кандидатом от Демократической партии США вице-президента Камалу Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.