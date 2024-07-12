Джо Байден заявил, что продолжит борьбу за пост президента США

Президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.

"В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах".

Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.