Джо Байден заявил, что продолжит борьбу за пост президента США
Сегодня, 09:32
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Сегодня, 09:32Сегодня, 09:32
127Фото: BLOOMBERG
Президент США Джо Байден на пресс-конференции в рамках саммита НАТО в Вашингтоне заявил, что намерен двигаться дальше в борьбе за пост президента и победить Дональда Трампа на выборах в ноябре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.
"В этой кампании предстоит пройти долгий путь, и поэтому я буду двигаться дальше, — сказал Байден. — Я думаю, что я самый подходящий кандидат для участия в выборах".
Вступительное слово Байдена на пресс-конференции было больше похоже на предвыборную речь — он снова говорил об успехах своей администрации и достижениях во внешней и внутренней политике, а также упрекал Дональда Трампа.
"Я победил его однажды и намерен победить его снова", — сказал Байден.
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