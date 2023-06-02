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скриншот с видео Сегодня, 03:40
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Сегодня, 03:40
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Фото: скриншот с видео

Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

Судя по видео, американский президент споткнулся об ящик, который стоял на сцене. Ему помогли подняться на ноги сотрудники службы безопасности, которые его сопровождают. 

Пресс-секретарь Белого дома Бен Лаболт после инцидента заявил, что Байден "в порядке".

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Сегодня, 03:40
277
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