Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

NOW - Biden falls at U.S. Air Force Academy graduation ceremony.pic.twitter.com/PgMrUKpIht