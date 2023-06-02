Джо Байден упал на церемонии вручения дипломов

Фото: скриншот с видео

Президент США Джо Байден споткнулся и упал на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в Колорадо, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

Видео инцидента распространилось в социальных сетях.

NOW - Biden falls at U.S. Air Force Academy graduation ceremony.pic.twitter.com/PgMrUKpIht — Disclose.tv (@disclosetv) June 1, 2023

Судя по видео, американский президент споткнулся об ящик, который стоял на сцене. Ему помогли подняться на ноги сотрудники службы безопасности, которые его сопровождают.

Пресс-секретарь Белого дома Бен Лаболт после инцидента заявил, что Байден "в порядке".