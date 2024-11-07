Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и пригласил его в Белый дом

Белый дом сообщил, что уходящий президент Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и пригласил его в резиденцию главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Немногим ранее соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу, признала свое поражение и поздравила его с победой.

Позже в среду она обратится к своим сторонника в Говардском университете в Вашингтоне.

"Байден также планирует выступить с обращением к нации, посвященным итогам выборов, это будет в четверг", ­- подтвердил Белый дом.