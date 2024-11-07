Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и пригласил его в Белый дом
Сегодня, 04:05
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Сегодня, 04:05Сегодня, 04:05
108Фото: pixabay.com
Белый дом сообщил, что уходящий президент Джо Байден поздравил Дональда Трампа с победой на выборах и пригласил его в резиденцию главы государства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.
Немногим ранее соперница Трампа от Демократической партии Камала Харрис позвонила Трампу, признала свое поражение и поздравила его с победой.
Позже в среду она обратится к своим сторонника в Говардском университете в Вашингтоне.
"Байден также планирует выступить с обращением к нации, посвященным итогам выборов, это будет в четверг", - подтвердил Белый дом.
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