Джо Байден помиловал бывших военных осужденных за однополые связи

Президент США Джо Байден помиловал тысячи ветеранов вооруженных сил, которые на протяжении десятилетий были осуждены в соответствии с военным законодательством, запрещавшим однополые сексуальные отношения, и затем уволены, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.

Все они были осуждены на основании 125-й статья Единого кодекса военной юстиции, которая устанавливала уголовную ответственность за содомию.

Этот закон был введен в 1951 году и действовал вплоть до 2013 года, когда он был переписан Конгрессом США так, что под запретом оказались только насильственные действия.

В своем заявлении Джо Байден тоже назвал свое решение "исправлением исторической несправедливости".