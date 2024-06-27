Джо Байден помиловал бывших военных осужденных за однополые связи
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Президент США Джо Байден помиловал тысячи ветеранов вооруженных сил, которые на протяжении десятилетий были осуждены в соответствии с военным законодательством, запрещавшим однополые сексуальные отношения, и затем уволены, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Би-Би-Си.
Все они были осуждены на основании 125-й статья Единого кодекса военной юстиции, которая устанавливала уголовную ответственность за содомию.
Этот закон был введен в 1951 году и действовал вплоть до 2013 года, когда он был переписан Конгрессом США так, что под запретом оказались только насильственные действия.
В своем заявлении Джо Байден тоже назвал свое решение "исправлением исторической несправедливости".
"Сегодня я исправляю историческую несправедливость, используя свое право помилования, чтобы помиловать многих бывших военнослужащих, которые были осуждены просто за то, что они были самими собой, — заявил президент. — У нас есть священное обязательство перед всеми нашими военнослужащими, включая наших храбрых военнослужащих ЛГБТК+: должным образом подготовить и экипировать их, перед тем, как послать их в опасное место, а также заботиться о них самих и об их семьях, после их возвращения домой", - сказал президент США.
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