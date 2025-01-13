Президент США Джо Байден наградил Папу Римского Франциска высшей гражданской наградой страны – Президентской медалью Свободы с отличием, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

Как пишет "Голос Америки", Байден должен был лично встретиться с Папой Франциском на этой неделе, однако он отменил поездку в Рим, чтобы проконтролировать действия федеральных властей по ликвидации последствий пожаров в Калифорнии.

Будучи убеждённым католиком и неоднократно встречавшись с Папой, Байден выразил разочарование отменой поездки, но счёл более важным остаться в Вашингтоне.

Фото: пресс-служба Белого дома

Президентская медаль Свободы вручается людям, которые внесли образцовый вклад в процветание, ценности или безопасность США, мир во всём мире или другие значимые общественные, государственные или частные начинания.

Неделю назад Байден наградил Президентской медалью Свободы бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон, шеф-повара Хосе Андреса, специалиста по охране природы Джейн Гудолл и других.