12 марта в 15:46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 – Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами, передаёт BaigeNews.kz.

С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия.

В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведётся расследование.

За январь-февраль на железнодорожных переездах произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения, что создало угрозу безопасности пассажиров и работников железной дороги.

В 2024 году на железнодорожных переездах было зафиксировано 26 таких ДТП.

КТЖ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.