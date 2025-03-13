Джип встал на рельсах на перегоне Алматы-Павлодар и преградил путь поезду
Машинисту пришлось экстренно тормозить, чтобы избежать столкновения.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
12 марта в 15:46 машинист пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Алматы-2 – Павлодар, был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами, передаёт BaigeNews.kz.
С помощью прохожих железнодорожники оперативно отбуксировали внедорожник на безопасное место, после чего водитель скрылся с места происшествия.
В результате инцидента поезд задержался на 16 минут. О случившемся сообщено в линейное управление полиции, ведётся расследование.
За январь-февраль на железнодорожных переездах произошло 4 дорожно-транспортных происшествия (ДТП) из-за нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения, что создало угрозу безопасности пассажиров и работников железной дороги.
В 2024 году на железнодорожных переездах было зафиксировано 26 таких ДТП.
КТЖ призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.
Самое читаемое
- Зеленский прокомментировал итоги переговоров в Саудовской Аравии
- Убивали, избивали и насиловали: суд вынес приговор "чёрным риелторам" в Алматы
- Мощное землетрясение произошло в Кыргызстане
- Скандал в роддоме Семея: новорождённый получил ожог или это следствие мутации
- Казахстанским военным и медикам повысили зарплату на 40 процентов