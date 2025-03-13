Джип бросили на железной дороге: полиция нашла водителя
Водителя брошенного внедорожника нашли и наказали.
Сегодня, 15:26
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Сегодня, 15:26Сегодня, 15:26
27Фото: Кадр видео
Пресс-службе департамента полиции на транспорте отчиталась о поимке водителя, автомобиль которого застрял на перегоне "Медеу – Жетысу", передаёт BaigeNews.kz.
Ранее пассажирский поезд "Алматы – Павлодар" был вынужден применить экстренное торможение из-за автомобиля марки Toyota Land Cruiser, который выехал на железнодорожные пути в неустановленном месте и застрял между рельсами. В результате поезд задержался на 16 минут.
Сотрудники Линейного отдела полиции на станции Конаев в отношении 24-летнего водителя автомобиля составили административный протокол по части 1 статьи 559 КоАП РК (Нарушение правил проезда железнодорожных переездов).
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