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  • Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за травм после наезда ратрака
instagram.com/jeremyrenner Сегодня, 10:01
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Сегодня, 10:01
191
Фото: instagram.com/jeremyrenner

Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за травм после наезда ратрака

Актёр марвеловской вселенной Джереми Реннер, наиболее известный по роли супергероя "Соколиный глаз" (Hawkeye), находится в критическом, но стабильном состоянии в больнице. Он получил травмы, когда расчищал снег на своём ранчо недалеко от Рино в штате Невада, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Представитель актёра заявил, что в воскресенье 51-летнего Реннера на вертолёте доставили в больницу, где он получает необходимую помощь.

"Мы можем подтвердить, что Джереми сейчас в критическом, но стабильном состоянии после несчастного случая, связанного с погодными условиями — он получил травмы, расчищая снег в воскресенье", — заявил представитель актера изданию The Hollywood Reporter.

Подробности произошедшего в понедельник опубликовал портал о знаменитостях TMZ. Как сообщили журналистам соседи Реннера, он расчищал дорогу неподалеку от дома после сильной снежной бури.

Для расчистки снега он использовал так называемый ратрак — тягач на гусеничном ходу, который предназначен для подготовки горнолыжных трасс. По словам соседей, в какой-то момент снегоуборочная машина случайно переехала ногу актера.

В результате он потерял много крови и получил другие травмы. Один из соседей — врач — первым пришёл на помощь Реннеру и наложил жгут на ногу до прибытия медиков.

Шторм с сильными морозами и обильными снегопадами настиг жителей обширной территории от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. В результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло не менее 56 человек. В 12 штатах США действовало предупреждение об экстремальных погодных условиях.

У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада. В результате снежной бури в этом регионе 35 тысяч домов остались без электричества.

За несколько дней до этого сам актёр опубликовал в своём Instagram фото, сделанное возле дома после снегопада с подписью "Снегопады на озере Тахо — это вам не шутка".

Представитель актёра сообщил, что в инциденте больше никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего изучает группа по расследованию крупных происшествий в офисе шерифа округа Уошо.

Джереми Реннер больше всего известен по роли "Соколиного глаза" (Hawkeye) в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel.

Он также был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Повелитель бури", снимался в "Афера по-американски", "Миссия невыполнима: Протокол призрак" и "Эволюции Борна".

Реннер также был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Город".

В настоящее время он играет главную роль в сериале Paramount+ "Мэр Кингстауна" и появился в эпизодической роли в "Стеклянном луке: Достать ножи".

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#шоу-бизнес #травма #актер #США #кино
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:01
191
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