Джереми Реннер находится в критическом состоянии из-за травм после наезда ратрака

В результате он потерял много крови и получил другие травмы. Один из соседей — врач — первым пришёл на помощь Реннеру и наложил жгут на ногу до прибытия медиков.

Шторм с сильными морозами и обильными снегопадами настиг жителей обширной территории от Канады на севере до Рио-Гранде на юге. В результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло не менее 56 человек. В 12 штатах США действовало предупреждение об экстремальных погодных условиях.

У Реннера есть ранчо у озера Тахо в горах Сьерра-Невада. В результате снежной бури в этом регионе 35 тысяч домов остались без электричества.

За несколько дней до этого сам актёр опубликовал в своём Instagram фото, сделанное возле дома после снегопада с подписью "Снегопады на озере Тахо — это вам не шутка".

Lake Tahoe snowfall is no joke #WinterWonderland pic.twitter.com/6LBG9DsLAU — Jeremy Renner (@JeremyRenner) December 12, 2022

Представитель актёра сообщил, что в инциденте больше никто не пострадал. Обстоятельства произошедшего изучает группа по расследованию крупных происшествий в офисе шерифа округа Уошо.

Джереми Реннер больше всего известен по роли "Соколиного глаза" (Hawkeye) в серии фильмов о супергероях киновселенной Marvel.

Он также был номинирован на "Оскар" за лучшую мужскую роль в фильме "Повелитель бури", снимался в "Афера по-американски", "Миссия невыполнима: Протокол призрак" и "Эволюции Борна".

Реннер также был номинирован на премию "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана за роль в фильме "Город".