Популярная американская певица и актриса Дженнифер Лопес объявила о включении Казахстана в свое мировое турне, которое начнется в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщается на Instagram-странице офиса Джей Ло, летом она проведет мировое турне Up all night, в рамках которого посетит 17 городов.

Планируется, что 1 августа она даст концерт в столице Казахстана в "Астана Арене".

Астана станет предпоследним городом ее турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.

"Для всех моих иностранных поклонников я проведу несколько шоу этим летом. Не могу дождаться, когда вернусь на сцену, чтобы увидеть всех вас. Это было слишком давно. Это будет потрясающее лето", - написала Джей Ло на своей странице в Instagram.

В феврале мы писали, что во время концерта в Абу-Даби Джей Ло поприветствовала поклонницу из Казахстана.