Дженнифер Лопес пообщалась с казахстанкой
Все произошло на концерте в Абу-Даби.
Сегодня, 17:01
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Сегодня, 17:01Сегодня, 17:01
157Фото: Кадр видео
Поп-звезда Дженнифер Лопес решила пообщаться с одной из зрительниц на своем концерте. Ею оказалась казахстанка по имени Бинура, передаёт BaigeNews.kz.
В коротком разговоре певица узнала, как зовут девушку, и с третьего раза почти правильно произнесла ее имя. Затем Лопес представила Бинуру всему залу и уточнила, что она приехала из Казахстана. Завершая диалог, 55-летняя звезда громко прокричала со сцены "Welcome from Kazakhstan!... I love you".
Казахстанцы восторженно отреагировали на этот момент, завалив комментарии позитивными эмоциями.
Некоторые фанаты признались, что завидуют Бинуре, ведь они мечтали встретиться с Джей Ло с 2011 года.
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