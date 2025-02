Поп-звезда Дженнифер Лопес решила пообщаться с одной из зрительниц на своем концерте. Ею оказалась казахстанка по имени Бинура, передаёт BaigeNews.kz.

В коротком разговоре певица узнала, как зовут девушку, и с третьего раза почти правильно произнесла ее имя. Затем Лопес представила Бинуру всему залу и уточнила, что она приехала из Казахстана. Завершая диалог, 55-летняя звезда громко прокричала со сцены "Welcome from Kazakhstan!... I love you".

Казахстанцы восторженно отреагировали на этот момент, завалив комментарии позитивными эмоциями.

Некоторые фанаты признались, что завидуют Бинуре, ведь они мечтали встретиться с Джей Ло с 2011 года.