Продюсер компании "Астана концерт" Малик Хасенов, выступая на заседании правительства, рассказал о проведении концерта американской певицы Дженнифер Лопес в Астане, передает BaigeNews.kz.

Заседание было посвящено развитию туризма в Казахстане. В частности, Хасенов рассказал о развитии событийного туризма.

"Я рад представить вам уникальный проект, который станет историческим событием не только для Казахстана но и для всей Центральной Азии. 1 августа на стадионе "Астана-Арена" состоится концерт всемирно известной певицы Дженнифер Лопес, организованный полностью на коммерческой основе. Приезд Дженнифер Лопес станет знаковым моментом, открывающим Астану на гастрольной карте звезд класса А", - сказал Хасенов.

По его словам, ожидается более 15 тысяч внешних туристов. Общий вклад в экономику города составит 6,5 миллиардов в систему HoReCa и более 400 миллионов прямых налоговых поступлений от проведения концерта.

Ранее сообщалось, что Дженнифер Лопес включила Казахстан в свое мировое турне. Это будет ее первое выступление в стране, и фанаты по всей Центральной Азии с нетерпением ожидают ее прибытия.