Голливудские звезды урегулировали развод спустя пять месяцев после того, как Дженнифер Лопес подала заявление о расторжении брака. Сторонам удалось договориться по всем вопросам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Voice.

Новый год начался с чистой страницы для Лопес и Аффлека. Им удалось прийти к соглашению о разводе после двухлетнего брака. Согласно судебным документам каждая из сторон останется с тем, что было индивидуально приобретено во время брака.

Бывшие влюбленные договорились и о судьбе роскошного дома, который они приобрели за 61 миллион долларов. Условия соглашения звезд не разглашаются, при этом семейный особняк всё еще выставлен на продажу.

Бен и Дженнифер поженилась без брачного договора: их совместное состояние оценивается в 550 миллионов долларов, при этом активы Лопес составляют 400 миллионов долларов. Дженнифер юридически откажется от фамилии Аффлека, которую она взяла после свадьбы. Официально развод будет завершен 20 февраля.

Судя по всему, Джей Ло и Бену удалось договориться обо всем мирным путем и сохранить нормальные отношения. Папарацци вчера заметили Дженнифер около дома Бена.

К слову, на днях Дженнифер Лопес эмоционально подвела итоги 2024-го года, она показала яркие моменты года, вычеркнув из них Бена Аффлека.

Напомним, другая звёздная пара: Анджелина Джоли и Брэд Питт разводились восемь лет и лишь недавно судебные тяжбы подошли к концу.