Дыру в ионосфере после взрыва ракеты Маска нашли в России

Ученые иркутского Института солнечно-земной физики СО РАН нашли необычную плазменную дыру в ионосфере, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Данное явление произошло после взрыва космического корабля бизнесмена Илона Маска в прошлом году. Об этом они сообщили на своем сайте.

Эксперты уточнили, что ракета летела с большой скоростью. Она превышала скорость звука, из-за чего космический корабль создал конусообразные атмосферные ударно-акустические волны. Ведущий научный сотрудник ИСЗФ СО РАН, доктор физико-математических наук Юрий Ясюкевич подробнее рассказал о данном явлении.

"Это что-то похожее на волны, идущие вслед за быстро движущимся катером. Они имели очень большую амплитуду, но самым неожиданным было то, что наблюдалось много колебаний и что волны распространялись в северном направлении. Обычно при запусках космических аппаратов наблюдают распространение волн на юг. Взрыв космического корабля привел к образованию плазменной (ионосферной) дыры – состояния ионосферы, когда из нее исчезают заряженные электроны. Обычно такие дыры образуются в результате химических процессов в ионосфере из-за взаимодействия с топливом двигателей", – проинформировал Ясюкевич.

Ранее специалисты не встречали подобные аномалии. Это был первый случай обнаружения нехимической плазменной дыры, которая появилась после техногенного взрыва. Они посчитали, что так смогут более детально изучить устройство околоземного космического пространства и использовать его в качестве естественного детектора процессов в разных геосферах. Согласно словам ученых, им удастся увидеть эффекты, которые аппаратура не зафиксирует во время более слабых событий. После изучения полученных данных они узнают, как в ионосфере заряженные частицы взаимодействуют с нейтральными и как создаются нетипичные волны, за которыми наблюдают эксперты.