"Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров

Фото: pixabay.com

Павел Дуров предупредил пользователей смартфонов о доступе хакеров к их девайсам после обновления приложения WhatsApp. Об это он написал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, кибервзломщики могли получить полный доступ ко всему содержимому телефонов пользователей WhatsApp, благодаря проблеме безопасности, о которой сообщил сам мессенджер на прошлой неделе.

"Всё, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp", — написал Дуров.

Программист напомнил об аналогичных проблемах безопасности, которые в WhatsApp обнаруживают ежегодно, начиная с 2017 года. При этом до 2016 года у мессенджера и вовсе не было шифрования.