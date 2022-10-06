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pixabay.com Сегодня, 10:02
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Фото: pixabay.com

"Дыра в WhatsApp" дала хакерам доступ к телефонам — Дуров

Павел Дуров предупредил пользователей смартфонов о доступе хакеров к их девайсам после обновления приложения WhatsApp. Об это он написал в своём Telegram-канале, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, кибервзломщики могли получить полный доступ ко всему содержимому телефонов пользователей WhatsApp, благодаря проблеме безопасности, о которой сообщил сам мессенджер на прошлой неделе.

"Всё, что хакеру нужно было сделать, чтобы получить доступ к вашему телефону, — это отправить вам вредоносное видео или начать видеозвонок с вами в WhatsApp", — написал Дуров.

Программист напомнил об аналогичных проблемах безопасности, которые в WhatsApp обнаруживают ежегодно, начиная с 2017 года. При этом до 2016 года у мессенджера и вовсе не было шифрования.

"Каждый год мы узнаём о какой-то проблеме в WhatsApp, которая ставит под угрозу все устройства пользователей. Это означает, что почти наверняка там уже существует новая брешь в системе безопасности. Такие проблемы вряд ли случайны — они заложены бэкдорами... Вот почему я удалил WhatsApp из своего устройства много лет назад. Его установка создаёт дверь для входа в ваш телефон", — отметил он.

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#мобильное приложение #хакеры #WhatsApp
Журналист
Сегодня, 10:02
198
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