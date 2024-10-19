Дёргался и плакал: посмертный донор ожил на операционном столе

Житель Германии Томас Гувер был госпитализирован в октябре 2021 года после передозировки наркотиками. Врачи сочли его мозг мёртвым, после чего ему вкололи седативные препараты и повезли в операционную как донора. За считанные секунды до того, как сердце должны были извлечь, Гувер очнулся, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

Медсестра Наташа Миллер вспоминает, как это произошло:

"Он двигался, дёргался. А когда мы подошли к нему, стало видно, что он в слезах. Он явно плакал".

Врачи сразу же прекратили процедуру. Однако это не понравилось сотруднику организации донорства "Kentucky Donor Affiliates" (KODA). По словам медсестры, он попросил врачей продолжить извлечение органов.

"Он сказал моей начальнице, что она должна найти другого врача для проведения процедуры", — рассказывает Миллер.

Представители KODA теперь отрицают, что их сотрудник когда-либо давал врачам указание изъять органы живого человека.

Томас Гувер пережил ту операцию. После передозировки он вынужден жить с нарушениями речи и ходьбы. Понесут ли ответственность врачи, объявившие его мозг мёртвым, пока неясно.