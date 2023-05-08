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Дым от пожара накрыл часть Павлодара: горит пойма Иртыша
Очередной пожар тушат в пойме Иртыша, между Павлодаром и посёлком Ленинский. Видео густого дыма, накрывшего город, появилось в социальных сетях, передаёт BaigeNews.kz
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Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области, 8 мая пожарные обнаружили сразу три очага возгорания, два из которых уже локализовали, а третий из-за отсутствия подъездных путей для техники, приходится тушить в пешем порядке.
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"Работает четыре человека личного состава органов гражданской защиты и три человека из добровольных пожарных формирований. Огонь тушат, используя пожарные хлопушки, в пешем порядке", — сообщил начальник пожарной части №5 посёлка Ленинский, подполковник гражданской защиты Казбек Бейсекеев.
Напомним, жаркая и ветреная погода в эти выходные способстовала возникновению пожароопасной ситуации в разных регионах страны. Днём ранее крупный пожар потушили в СКО. Вечером 7 мая загорелся камыш на окраине Петропавловска. Из-за сильного ветра огонь быстро перекинулся на частный сектор, уничтожив 9 зданий: семь жилых и два нежилых, а также гараж ИП "Сервис Вектор" на площади 540 квадратных метров и три автобуса. Пожару присвоили четвёртый уровень опасности. Погорельцам пообещали предоставить временное жильё.
А ночью 8 мая при тушении горного пожара на Медеу в Алматы погиб сержант гражданской защиты Арслан Курманбеков.
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