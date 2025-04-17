В главном судебном разбирательстве по уголовному делу об убийстве Шерзата Полата государственный обвинитель рассказала подробности конфликта, который перерос в групповую драку с применением ножей, бутылок и огнестрельного оружия, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Подозреваемый Шынасыл, приняв Шерзата Полата за нападавшего на своего знакомого, нанёс подростку удар кухонным ножом в область сердца. Всё произошло на глазах отца, матери и бабушки Полата, которые прибыли к месту на арендованном авто. Несмотря на присутствие родственников, Шынасыл проявил крайнюю жестокость, толкнул бабушку подростка в арык, а матери не позволили подойти к раненому сыну.

"Шынасыл, зная, что Полат Шерзат является заведомо несовершеннолетним, несмотря на то что рядом находились отец Полата Нурумов, прибывшие на арендованном автомобиле мать Бейшенбиева и бабушка Кадирова, действуя у них на глазах с особой жестокостью и из хулиганских побуждений, умышленно нанёс один удар ножом в жизненно важный орган - левую область сердца Полата Шерзата", - сказала гособвинитель.

Подросток, раненый в сердце, сумел пройти около 50 метров, после чего сел на асфальт. В этот момент он успел закричать: "Нұрғанат аға, маған бірдеңе сұғып алды" - "Дядя Нурганат, меня чем-то ударили". Его дядя, Гаипбаев, подбежал и обнаружил проникающее ножевое ранение. Он стал звать на помощь и просить вызвать скорую.

"В это же время бабушка несовершеннолетнего Полата Кадирова шла к магазину, но навстречу ей вышел Шынасыл и толкнул её, из-за чего она упала в арык. Мать Полата Бейшенбиева, заметив сидячего на асфальте несовершеннолетнего Полата, попыталась подойти к сыну, но Ильясов и Шынасыл схватили её за руки и не дали приблизиться", - озвучила гособвинитель.

Также один из участников ударил выходящего из магазина Нурумова по лицу стеклянной бутылкой, а Тоқтаубаев Азамат ударил Нурумова не установленным следствием камнем в затылок.

Тем временем участники драки продолжали нападение. Один из них, Сакиев, бросил бутылку в Гаипбаева, другие наносили удары кулаками и ножами. Кожаная куртка Гаипбаева была порезана, а сам он получил множество телесных повреждений.

Позже, около 01:04, Шынасыл и Сакиев, действуя сообща, нанесли Гаипбаеву несколько ножевых ранений - в область крестца и правого бедра. После этого они посчитали, что мужчина мёртв. Однако убийство не было доведено до конца по независящим от них причинам.

На этом преступления не закончились: пока пострадавший лежал без сознания, из его куртки выпал мобильный телефон. Один из нападавших - Тоқтаубаев Азамат - похитил гаджет стоимостью 220 тысяч тенге и вместе с другими участниками скрылся с места преступления на автомобиле марки Mercedes-Benz.