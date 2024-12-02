Двусторонняя торговля Казахстана и Китая достигла рекордного показателя
За 10 месяцев текущего года она достигла 36,5 млрд долларов, что на 11% превышает показатель за аналогичный период 2023 года.
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Вице-премьер – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу провёл встречу с членом Политбюро ЦК КПК, главой МИД КНР Ван И, передаёт BaigeNews.kz.
Стороны обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, рассмотрели ход реализации договорённостей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, сообщает пресс-служба МИД РК.
"Отмечено, что двусторонний товарооборот за 10 месяцев текущего года достиг рекордного показателя в 36,5 млрд долларов США, что на 11% превышает показатели за аналогичный период прошлого года", – указывается в сообщении.
Также особое внимание было уделено вопросам энергетической безопасности, продвижению зелёной экономики и дальнейшему взаимодействию в области промышленной кооперации. Министры обсудили региональную безопасность, отметив важность совместных усилий в противодействии современным вызовам, а также выразили готовность к укреплению стабильности в Центральной Азии.
Отдельным пунктом переговоров были вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества, включая расширение образовательных обменов, поддержку научных исследований и проведение совместных культурных мероприятий.
Что востребовано у китайских туристов в Казахстане, читайте с материале BaigeNews.kz.
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