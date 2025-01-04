Завершены судебные процессы в отношении двух казахстанцев, ранее задержанных КНБ за пропаганду терроризма и иные преступления, передаёт BaigeNews.kz.

Один из них - житель Тараза, распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть.

Решением суда города Тараз он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), разжигании религиозной розни (статья 174 УК) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Другой - житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в сети Интернет.

Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), незаконном обращении с наркотическими средствами (статья 296 УК) и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы.

В целом, с начала 2024 года за террористическую и экстремистскую деятельность осуждены 84 человека.