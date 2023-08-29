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Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду

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astana-qazaqstan.com Сегодня, 00:10
Сегодня, 00:10
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Фото: astana-qazaqstan.com

23-летний эритрейский гонщик Хенок Мулюбырхан переходит в казахстанскую команду Astana Qazaqstan Team, где будет выступать следующие два сезона (2024 и 2025),передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

"Я серьёзно настроен стать частью "Астаны" и проявить себя с самой лучшей стороны в погоне за высокими результатами, и личными, и командными. Одна из главных целей для меня – это улучшить свои результаты на гранд-турах, обрести большой и бесценный опыт. "Астана" – великая команда, одна из лучших в пелотоне, и для меня честь стать частью этого легендарного коллектива", – сказал Хенок Мулюбырхан.

Хенок Мулюбырхан является двукратным чемпионом Африки в групповой гонке (2022 и 2023), победителем "Тура Руанды" (2023) и "Тура озера Цинхай" (2023).

"Мы верим, что у Хенока есть все шансы стать сильным профессиональным гонщиком, который сможет принести команде хорошие результаты. Мы подписали двухлетнее соглашение, и надеемся, что наша совместная работа окажется успешной" , – сказал генеральный менеджер Astana QazaqstanTeam Александр Винокуров. 

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