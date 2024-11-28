  • 28 Ноября, 19:18
  • BAIGENEWS

Двукратной чемпионкой мира по шахматам стала девочка из Астаны

Она приняла участие в турнире, который проходил в Италии.

Сегодня, 18:42
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акимат г. Астаны Сегодня, 18:42
Сегодня, 18:42
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Фото: акимат г. Астаны

Аланна Бериккызы, юная жительница Астаны, стала 2-кратной чемпионкой мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.

"Учащаяся 5-го класса школы-гимназии №91 Астаны во второй раз стал чемпионкой мира в международных соревнованиях по шахматам (U8-U12) в Италии.

В прошлом году Аланна завоевала титул чемпионки мира в Греции среди шахматистов до 9-ти лет", - говорится в информации акимата Астаны.

Напомним, ранее в ФИДЕ рассказали о потенциале казахстанских шахматистов.

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