Двукратной чемпионкой мира по шахматам стала девочка из Астаны
Она приняла участие в турнире, который проходил в Италии.
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
105Фото: акимат г. Астаны
Аланна Бериккызы, юная жительница Астаны, стала 2-кратной чемпионкой мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.
"Учащаяся 5-го класса школы-гимназии №91 Астаны во второй раз стал чемпионкой мира в международных соревнованиях по шахматам (U8-U12) в Италии.
В прошлом году Аланна завоевала титул чемпионки мира в Греции среди шахматистов до 9-ти лет", - говорится в информации акимата Астаны.
Напомним, ранее в ФИДЕ рассказали о потенциале казахстанских шахматистов.