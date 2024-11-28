Двукратной чемпионкой мира по шахматам стала девочка из Астаны

Аланна Бериккызы, юная жительница Астаны, стала 2-кратной чемпионкой мира по шахматам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение акимата столицы.

"Учащаяся 5-го класса школы-гимназии №91 Астаны во второй раз стал чемпионкой мира в международных соревнованиях по шахматам (U8-U12) в Италии.

В прошлом году Аланна завоевала титул чемпионки мира в Греции среди шахматистов до 9-ти лет", - говорится в информации акимата Астаны.